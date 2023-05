Alle 20.45 Lazio-Lecce, biancocelesti e salentini a caccia di riscatto

La terza forza del campionato contro la quintultima. In teoria non ci sarebbe storia, ma questo Lazio-Lecce è una pagina tutta da scrivere. Perché i salentini hanno già battuto i biancocelesti all'andata e - soprattutto - perché le performance della squadra di Baroni sono state certamente più gagliarde contro le corazzate che non contro le dirette concorrenti, come ha dimostrato anche la sconfitta interna con il Verona. Di sicuro entrambe le sfidanti hanno bisogno di punti. La Lazio deve rafforzare il piazzamento in zona Champions - appena 3 i punti di vantaggio sul Milan, quinto - riguadagnando possibilmente quel secondo posto ora appannaggio della Juventus (ma sui bianconeri continua a gravare la spada di Damocle della riformulazione della penalizzazione nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze). La squadra di Sarri vuole far dimenticare in fretta, peraltro, il passaggio a vuoto del Meazza dove i rossoneri si sono imposti per 2-0 .

I giallorossi agli ordini di mister Baroni hanno invece quanto mai necessità di punti salvezza (appena 4 quelli raccolti in 10 partite). Arduo bissare il successo dell'andata sui biancocelesti; un pareggio sarebbe un buon bottino per poi sfidare al Via del Mare lo Spezia terzultimo, sul quale i salentini (a +4) hanno ora calibrato la corsa per la permanenza nella massima serie.