Alle 15 Salernitana-Atalanta: la Dea tenta gli ultimi assalti alla zona Champions

Posizioni di classifica diverse, motivazioni differenti. La Salernitana di Paulo Sousa non porta a casa i tre punti da altrettanti turni, ma ha dalla sua le otto lunghezze di vantaggio sullo Spezia, un bottino che infonde tranquillità ai granata. Di sicuro i padroni di casa vogliono mandare in soffitta la sconfitta esterna ad Empoli , una battuta d'arresto non da poco contro una diretta concorrente.

L'Atalanta, dal canto suo, scenderà in campo all'Arechi con il coltello tra i denti. Gli orobici di mister Gasperini puntano al successo per archiviare la battuta d'arresto interna contro la Juventus e, soprattutto, per tentare di non allungare la distanza dalla zona Champions. Il quarto piazzamento, ora occupato dall'Inter, dista 5 punti (non pochi), ma con i 12 ancora in ballo tutto è possibile.