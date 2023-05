Calcio, dopo la sconfitta a La Spezia: il confronto Milan-tifosi al vaglio della Procura Figc

Non solo la delusione sportiva per la sconfitta. Il seguito del ko dei rossoneri al Picco finisce sotto la lente dei vertici del calcio. Per una ragione particolare: il faccia a faccia dei calciatori del Milan e dell'allenatore Pioli con i tifosi dopo il 2-0 subito dallo Spezia è al vaglio della Procura della Federcalcio per verificare - si apprende - se l'arringa tenuta da un capo ultras della Curva Sud contenesse minacce o un semplice incitamento in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter.