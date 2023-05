In campo Lecce-Spezia: una sfida che vale la salvezza. Segui la cronaca testuale

E' un match al fulmicotone. O si vince o si vince. A tre giornate dalla fine del campionato non è più permesso sbagliare in zona calda della classifica. L'esito della sfida tra Lecce e Spezia, diretti concorrenti, darà molte risposte sul bilancio della stagione. I salentini di mister Baroni sono quintultimi, con appena due punti di vantaggio sui liguri, ma gli uomini guidati da Semplici ieri sono stati affiancanti dal Verona che ha perso contro l'Atalanta. Situazione delicatissima.

Nel girone di ritorno, la corsa salvezza dei salentini si è complicata non poco a causa delle sei sconfitte consecutive, anche se la vittoria interna con l'Udinese e il pareggio all'Olimpico contro la Lazio hanno regalato punti e convinzione. Gli ospiti, dal canto loro, hanno rilanciato le chance di permanenza nella massima serie imponendosi in casa contro il Milan . Un 2-0 che ha permesso agli spezzini di presentarsi a Lecce ancor più con il coltello tra i denti.

Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia: "Abbiamo lavorato con una testa diversa, sta a noi dare continuità al successo contro il Milan, bisogna dare seguito andando a Lecce con la stessa cattiveria e determinazione. Stiamo cercando di prepararci al meglio per fare una grande prestazione. L'unica cosa che conta è affrontare le restanti gare con la massima attenzione, non vogliamo perdere questa categoria che la società ha raggiunto anni fa con grande sacrificio."

Mister Marco Baroni, allenatore del Lecce: "Conosciamo bene l'importanza del match, i giocatori devono mantenere sia la concentrazione che la compattezza. La squadra deve riuscire a stare serena, lavorando con continuità. In questo momento però non dobbiamo guardare questo, sono partite che si vincono con spirito positivo e convinzione. Ci saranno inevitabilmente delle difficoltà, ma in questi casi l'importante è crederci e andare forte".