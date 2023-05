Alle 20.45 Milan-Sampdoria: per i rossoneri non ci sono alternative alla vittoria

E' una sfida di quelle che si considererebbe a senso unico, Milan-Sampdoria. Perché il Diavolo ha fame di riscatto dopo l'eliminazione nella semifinale Champions da parte dell'Inter e il passo falso in campionato in casa dello Spezia . Un uno-due che induce la squadra di Pioli a puntare solo alla vittoria, per riportare su almeno parzialmente il morale e - soprattutto - per continuare a inseguire la qualificazione in Champions (a 4 lunghezze dalla Lazio quarta).

I blucerchiati, sul versante opposto, scenderanno in campo per l'onore della bandiera. La mesta stagione della Doria, fanalino di coda e già precipitata in B, non può che portare la squadra di Stankovic ad avere la testa al rilancio in cadetteria per riconquistare subito la massima serie.