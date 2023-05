Verona-Empoli: un solo risultato utile per gli scaligeri

E' uno dei tanti match da fine campionato che oppongono squadre con motivazioni agli antipodi, Verona-Empoli. I padroni di casa hanno 180' per provare a difendere questa Serie A, con possibilità di permanenza oggi minate dal terzultimo posto. Ma lo Spezia dista solo un punto, più problematico invece guardare al Lecce, avanti di tre lunghezze. Per questo la formazione di Zaffaroni non può pensare minimamente di calibrare la sfida sul target pareggio. Bisogna scendere in campo per conquistare l'intera posta in palio, nessun dubbio.

L'Empoli guidato da mister Zanetti è invece quattordicesimo a 12 punti dai veneti. La salvezza è ampiamente acquisita e il morale nello spogliatoio è ulteriormente alto dopo il poker rifilato alla Juventus. Gli azzurri non hanno nulla da perdere e giocheranno su un manto verde tutto in discesa.