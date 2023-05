Alle 20.45 Inter-Atalanta: sfida tra nerazzurri in odore di Champions

Inter-Atalanta, duello tra maglie nerazzurre che hanno ancora da chiedere a questo scampolo di campionato. La formazione di Inzaghi, con la testa alla finale Champions di Istanbul, mira a chiudere la stagione col botto provando a mettere le mani sulla “medaglia d'argento” alle spalle del Napoli Campione d'Italia. Sarà braccio di ferro con la Lazio, con un vantaggio di 2 lunghezze.

L'Atalanta di Gasperini, dal canto suo, non intende “arrendersi” alla qualificazione in Europa League e venderà cara la pelle per superare il Milan, ora quarto a + 3 dagli orobici. Una sfida tutta da gustare, anche perché non è frequente imbattersi in match con obiettivi in palio a due giornate dalla chiusura del sipario.