In campo Lazio-Cremonese: per i biancocelesti obiettivo "medaglia d'argento"

Due squadre con la testa “altrove" in questo penultimo atto del campionato. La Lazio del “Comandante” Sarri per ragioni di euforia dettate dalla conquista matematica della qualificazione in Champions, un traguardo che appariva irraggiungibile all'inizio della stagione. Biancocelesti col vento in poppa che, dopo la penalizzazione della Juventus e l' affermazione a Udine , puntano a chiudere il torneo in bellezza provando a fare proprio il secondo piazzamento. Da mettere in sicurezza visto il duello all'ultimo miglio con l' Inter reduce dalla vittoria casalinga con l'Atalanta .

La Cremonese, sul fronte opposto, per motivi evidentemente legati alla retrocessione. I grigiorossi, con la gestione Ballardini, hanno centrato le uniche 4 vittorie della stagione, ma la squadra non è riuscita a cambiare passo al punto da guardare al raggiungimento del quartultimo posto. Ai lombardi - che vengono dalla pesantissima cinquina interna rifilata dal Bologna , e hanno lo sguardo già alla ricostruzione in cadetteria - non resta che scendere in campo per onorare la maglia.