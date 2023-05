In campo Monza-Lecce: il sogno Europa contro la battaglia salvezza

La cronaca testuale

Forse ben pochi avrebbero immaginato che Monza e Lecce, alla penultima giornata di campionato, sarebbero state distanziate da 19 punti. La squadra di casa, grazie alla cura Palladino, si è trasformata infatti da brutto anatroccolo in principe. Da dimenticare l'avvio di stagione con Stroppa in panchina. Quinta ingranata invece con il tecnico di Mugnano.

I brianzoli - ottavi - ora sognano anche l'Europa, consci che dipenda da una serie di fattori legati a Fiorentina, Juventus, Uefa; in sostanza a Coppe e sanzioni. I lombardi si sono trasformati in una compagine pressoché imbattibile se è vero che non perdono da otto giornate, con 18 punti in cassa anche grazie alle vittorie su Napoli e Inter.

Percorso più “classico” da neopromossa, invece, per il Lecce di Marco Baroni che sta sudando per mettere in sicurezza la permanenza nella massima serie. Ormai consolidato il copione dei salentini che si esaltano con le grandi (ancor più lontano dal Via del Mare) e soffrono contro le dirette concorrenti come dimostrato nuovamente dalla sconfitta casalinga contro il Verona, l'ottimo pareggio a Roma contro la Lazio, e il pari incolore tra le mura amiche con lo Spezia. I giallorossi, quintultimi, gravati dalle sei sconfitte consecutive inanellate nel girone di ritorno, hanno tre punti di vantaggio sugli scaligeri e uno sui liguri. Vien da dire che se il Monza è diventata una corazzata, il Lecce avrà chance di sbancare l'U-Power Stadium.