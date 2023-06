Sassuolo-Fiorentina, sfida tra due squadre appagate dal campionato

Sassuolo e Fiorentina si sfidano al Mapei Stadium di Reggio Emilia nell'anticipo della trentottesima giornata.

Qui Sassuolo

Altalenante il rendimento degli emiliani in questa ultima fase di stagione, i neroverdi sono reduci da un pareggio esterno con una Sampdoria già retrocessa in B. Gli uomini di Dionisi sono comunque stati artefici di un campionato di tutto rispetto e cercheranno i tre punti per concludere in bellezza davanti al pubblico “amico”. Davanti a loro la Fiorentina, galvanizzata dalla conquista della finale di Conference League e dalla recente vittoria sulla Roma, ribaltando il risultato allo scadere della partita nel giro di soli tre minuti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio, Harroui, Lopez, Enrique, Berardi, Pinamonti, Bajrani

Qui Fiorentina

La Fiorentina si appresta a disputare le ultime importantissime gare della sua lunga stagione: la più importante, la finale di Conference League a Praga il 7 giugno contro la formazione inglese già in ritiro in Portogallo "dove si sta preparando in santa pace, al contrario di noi", ha commentato il mister dei viola Vincenzo Italiano. Ma stasera c'è l'ultima di campionato, importante in ottica ottavo posto. Ma proprio il pensiero della sfida internazionale contro il West Ham all’Eden Arena di Budapest il prossimo 7 giugno potrebbe distrarre la formazione di mister Italiano. All’andata al “Franchi” finì 2-1 per i padroni di casa .

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Castrovilli; Sottil, Barak, Saponara; Jovic.