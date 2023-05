Psicodramma Juventus, tra Europa out, nuova zavorra e disfatta a Empoli: e ora?

E' stata una stagione sull'ottovolante quella della Juventus. Il poker subito a Empoli si è rivelato un feroce propellente di delusioni, timori di non essere all'altezza, previsioni tra il pessimistico e l'apocalittico. Soprattutto in relazione a cosa stabilirà l'Uefa dopo la nuova zavorra.

Il responso della Corte, il match da cancellare in terra toscana sono arrivati dopo la già bruciante eliminazione dall'Europa League per mano del Siviglia , un mix che evidentemente ha fatto deflagrare paure e limiti.

Tutto è in discussione, e se mister Allegri nel momento più complicato fa capire di non voler abbandonare la nave - "Lasciare ora sarebbe da vigliacchi, la mia scelta è di rimanere al 100%", prova a infondere fiducia l'ammiraglio livornese -, lo spogliatoio sembra sfilacciarsi (il nervosismo di Szczesny e Vlahovic, il serbatoio in rosso di Di Maria); minato da una sfiducia “infettante” che potrebbe rendere orrifico quest'ultimo miglio di campionato.

"Il momento è difficile, in campo e fuori. La Juventus - evidenzia John Elkann - ha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata nelle avversità. Ho parlato con il nostro allenatore, che sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la squadra - tenta di tirare la volata il numero uno di Exor, cuore e portafogli Agnelli nei bianconeri - ad affrontare le due prossime partite per meritare l'Europa sul campo". Coppe che per la Juventus significano realisticamente Europa League (se non Conference), con la Champions pressoché preclusa a meno che Milan, Atalanta e Roma non spengano i motori negli ultimi 180 minuti.

Domenica sera la truppa di Allegri affronterà proprio i rossoneri nell'ultima sfida allo Stadium. Ultimo atto a Udine. Se sarà finale meno dolente, dramma o psicodramma saranno le ultime energie mentali e fisiche della “Vecchia Signora” a decretarlo. Se fosse baratro, Zinedine Zidane potrebbe essere pronto a bussare alla porta della Continassa.