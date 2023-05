Juve: il 22 maggio la Corte Federcalcio deciderà la nuova penalizzazione

L'udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juventus nel caso plusvalenze è stata fissata dalla Corte federale di appello della Figc per lunedì 22 maggio, dopo che lo scorso 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla corte il procedimento per la ridefinizione del -15 inizialmente inflitto ai bianconeri.

Il Collegio di garanzia del Coni aveva pubblicato le motivazioni del provvedimento con cui aveva stabilito di rinviare la valutazione sul caso plusvalenze alla Corte federale d'appello: "è nelle prerogative dell'organo giudicante non solo dare l'esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma anche (in concreto) irrogare una sanzione adeguata, fra quelle previste, per l'illecito accertato", anche perché la Juventus, in quanto società, "risponde comunque, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia della Figc, per le azioni commesse dai suoi rappresentanti e dirigenti nei confronti dei quali era stata contestata anche la violazione dell'art. 4 del CGS della FIGC".

Anche Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa odierna, alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League, ha commentato la situazione: '"Non so cosa succederà. Noi abbiamo talmente una corazza che non ci sposta più niente, da questa esperienza usciamo fortificati. Abbiamo queste due di Europa League e le altre di campionato: noi sul campo dobbiamo dare il massimo".

Intanto nel pomeriggio, il gup deciderà sulla competenza territoriale del processo sui conti della Juventus, in quanto la difesa ha chiesto lo spostamento del procedimento a Milano o Roma, mentre la procura ha ribadito che il procedimento debba essere celebrato a Torino. Secondo uno degli avvocati di parte civile, Bruno Barbieri: ''La questione è giuridicamente controversa, per noi è importante non tanto se sta a Torino o a Milano ma che si celebri davanti a un giudice e poi non possa più essere messa in discussione nei prossimi gradi di giudizio''.