"Manovra stipendi" Juventus, terminata l'udienza che potrebbe portare al patteggiamento

Se l'accordo verrà accettato, la Juventus rinuncerà a ricorrere in ogni grado di giudizio in cambio della riduzione di un terzo della pena, che non potrebbe più subire modifiche.

Si è conclusa dopo circa due ore e mezza, stop alle 13, l'udienza davanti al tribunale federale della Figc per il procedimento contro il club bianconero nella cosiddetta manovra stipendi, relativa alle stagioni 2019-20 e 2020-21. C'è attesa per il verdetto. All'uscita i legali della “Vecchia Signora” non hanno rilasciato dichiarazioni. L'avvocato Maurizio Bellacosa si è limitato a dire "attendiamo le pubblicazioni".



Originariamente il processo era stato fissato al 15 giugno, ma l'anticipo è connesso alla possibilità di patteggiamento tra la Procura federale - coordinata da Giuseppe Chinè - e la Juventus che post deferimento, secondo l'art. 127 del codice di giustizia sportiva, prevede il passaggio davanti al Tribunale per l'approvazione dell'accordo raggiunto tra le parti. L'udienza si è svolta in presenza, per la squadra erano presenti solo i legali.

La società avrebbe raggiunto un accordo con la Procura, ma non sono ancora noti i dettagli.