Calcio, la Cremonese saluta la Serie A: "Non siamo stati all'altezza"

La Cremonese ci ha sempre creduto, fino alla fine, pur posizionata sempre nella parte bassa della classifica. Ma oggi, dopo il pareggio 0-0 tra Lecce e Spezia, la matematica non ha concesso sconti. Grigiorossi in Serie B.

Una stagione particolare, che non ha mai avuto continuità di risultati. Il girone di andata, chiuso con solo sette punti all'attivo, in panchina il tecnico Massimiliano Alvini, ha finito per condannare il futuro del club. Poi è arrivato Davide Ballardini, che ha cercato di gestire la squadra al meglio. Nella seconda parte del campionato, post mondiali Qatar, la Cremonese ha cercato di mantenere la forza e la speranza della salvezza, ma il pregresso era troppo pesante e ha finito per condizionare l'amaro finale di stagione.

Ora il mister ha un altro anno, come da contratto, con i suoi ragazzi, e tutto un campionato cadetto per dimostrare il valore del club. Si, la Cremo retrocede in serie B ma con una rosa di giocatori di proprietà, l'ambizione giusta e una base certa da cui far ripartire il suo futuro.