Plusvalenze Juventus, le motivazioni della Corte d'appello Figc: sanzione "idonea"

"La sanzione della penalizzazione di dieci punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un'ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati". Con questa frase, che precede l'annuncio della sanzione, si chiudono le venti pagine di motivazioni della condanna inflitta lo scorso 22 maggio dalla Corte federale d'appello, sezioni unite.

La Corte federale d'appello Figc spiega quali sono stati i criteri che hanno determinato la zavorra di dieci punti ai danni della Juventus . Il documento è stato diffuso proprio nel giorno che vede il club bianconero davanti al Tribunale federale per il procedimento per la cosiddetta manovra stipendi .

Nelle motivazioni si legge anche che "al fine di definire il quantum della sanzione da irrogare alla Juventus, occorre far riferimento, in un'ottica comparativa, al contributo causale di ciascuno, in ragione del ruolo rivestito nella vicenda in esame, ed alle sanzioni irrogate ai quattro Consiglieri operativi, tra cui il presidente della società sportiva, Andrea Agnelli".

Dunque per la Corte Federale d'appello i 30 mesi di inibizione di Paratici pesano per quattro punti di penalizzazione, i 24 mesi di Agnelli e Arrivabene rispettivamente tre e due punti, mentre i 16 mesi di inibizionedi Cherubini valgono un punto per un totale di dieci, che sono i punti scalati alla Juventus nella classifica dell'attuale campionato di Serie A.

Per quanto riguarda i consiglieri non operativi (Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Cartlin Mary Hughes, Daniela Marilungo. Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano) si legge nelle motivazioni che dalla "documentazione probatoria offerta dalla Procura Federale e, comunque, dalla mole di documentazione allegata al fascicolo di causa non risulta evidenza della loro responsabilità".