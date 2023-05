Verona Empoli 1-1, beffa per il Verona riacciuffato al 95', serie B più vicina

I padroni di casa hanno 180' per provare a difendere questa Serie A, con possibilità di permanenza oggi minate dal terzultimo posto. Ma lo Spezia dista solo un punto, più problematico invece guardare al Lecce, avanti di tre lunghezze. Per questo la formazione di Zaffaroni non può pensare minimamente di calibrare la sfida sul target pareggio. Bisogna scendere in campo per conquistare l'intera posta in palio, nessun dubbio.

Al Bentegodi complice un po’ il caldo, un po' la paura di sbilanciarsi da parte del Verona, la prima frazione tra Hellas-Empoli finisce con uno 0-0, senza molte emozioni. Sono ben cinque le occasioni di Ngonge che però non ha mai trovato il guizzo decisivo per insaccare la palla in rete, in una di queste, trova la bella risposta del portiere dell'Empoli Vicario aiutato dalla traversa. Il match fin dalle prime battute, complice il caldo, si attesta su ritmi bassi. I padroni di casa cercano in tutti i modi di scardinare la tranquillità dei toscani, ma con scarsi risultati. Poche occasioni e molti errori tecnici da ambo i lati, l'Empoli è più “quadrata” e costruendo dal basso non permette al Verona di essere pericolosa. Nel primo tempo l'arbitro Chffi ammonisce Cabal del Verona al 10' , la partita è comunque tranquilla, non ci sono scontri duri e i ritmi non salgono.

Nella ripresa in apertura, dopo l'ammonizione di Veloso per un fallo tattico nei confronti di Cambiaghi dell'Empoli, sono proprio gli ospiti che vanno vicino alla marcatura ma da questa occasione riparte il Verona che si porta in vantaggio al 61' e rompe l'equilibrio del match. Conclusione potente dalla distanza di Ngonge, Vicario respinge ma la palla resta lì e Gaich, appena entrato si getta come un rapace per ribattere il pallone in rete. Gol e ammonizione dello stesso Gaich. Il Verona ora si fa più intraprendente e si piazza stabilmente nella metà campo dei toscani, l'Empoli sotto botta per il gol subito in apertura della seconda frazione non sembra avere le forze di andarsi a prendere il pareggio.