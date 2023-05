Nuovo capitolo per la Sampdoria: Ferrero vende, il club è di Radrizzani e Manfredi

Il Cda della società - ovvero il presidente Lanna, il vicepresidente Romei e i consiglieri Panconi e Bosco) ha ricevuto il mandato a procedere per l'aumento di capitale, fino a 40 milioni di euro, che è stato approvato all'unanimità. Può iniziare dunque un nuovo ciclo per la compagine doriana Sampdoria. Non si è riusciti a evitare la penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione di Serie B, anche se i punti potrebbero essere meno di 4.

La delusione per la retrocessione in B, l'incubo del fallimento smaterializzatosi dopo tanta paura. I tifosi blucerchiati possono tirare un sospiro di sollievo: il club è salvo e può ripartire dalla cadetteria cercando di tornare subito nella massima serie. Massimo Ferrero si fa da parte, inizia l'era Radrizzani-Manfredi.

L'ormai ex numero uno, Ferrero, al timone del club dal 2014, sottolinea: "Non è stata una trattativa: ci hanno portato a ragionare col cuore, perché non prendo soldi, non prenderò niente. Non accetterò più insulti: sono felice, l'ho fatto per la gente, per quella parte di tifoseria che non mi offendeva".

"Devono smettere di insultarmi: io non prendo nulla, ho comprato il marchio con 20 milioni di euro. Sono una persona perbene. Ora si chiude un'epoca - prosegue - siamo tutti contenti. Io non ho commesso errori: sono 18 mesi che non tocco palla, gli altri campionati che ho gestito io sono tutti belli. Un giorno rimpiangerete Ferrero: la storia - conclude - mi darà ragione".