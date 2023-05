In campo Fiorentina-Udinese, per i viola testa alle coppe

Risponde Sottil con l' Udinese schierata con il 3-5-1-1: SILVESTRI è il portiere, poi difesa con BECAO, BIJOL e PEREZ. Centrocampo con EBOSELE sulla destra, poi SAMARDZIC, WALACE e LOVRIC con ZEEGELAAR ad agire sulla corsia sinistra. In attacco PEREYRA in appoggio a NESTOROVSKI;

Italiano lancia la Fiorentina con il 4-2-3-1: tra i pali c'è CEROFOLINI, poi difesa con VENUTI, MILENKOVIC, IGOR e BIRAGHI. Mediana con CASTROVILLI e DUNCAN a far da schermo, poi attacco con IKONE', BARAK e BREKALO alle spalle di KOUAME';

Poco sale nel piatto di Fiorentina-Udinese. Al Franchi si gioca una sfida senza particolari obblighi di classifica per due squadre, a pari merito a 46 punti (a -12 lunghezze dal piazzamento Conference) che non devono chiedere quasi più nulla.

La Fiorentina ha certamente la testa alle Coppe, due fronti aperti a conferma dell'ottima stagione dei gigliati. In campionato i viola vengono dalla sconfitta a Napoli e giovedì devono provare a vincere a Basilea per ribaltare la sconfitta interna e accedere alla finale di Conference. Ultimo atto che invece la squadra di Italiano ha conquistato in Coppa Italia e, il 24 maggio, se la vedrà a Roma con l'Inter.