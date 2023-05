Europa League, alle 21 Bayer Leverkusen-Roma: i giallorossi sognano la seconda finale dell'era Mou

La Roma, in vantaggio di un gol, affronta il Bayer Leverkusen nella semifinale di ritorno allo stadio “BayArena”, con l'obiettivo di approdare nella finale di Europa League in programma il 31 maggio a Budapest, contro la vincente tra Juventus e Siviglia. Match che può valere l'intera stagione per entrambi i club. All'andata, all'Olimpico, i giallorossi hanno vinto grazie a una rete di Bove al 62esimo. E José Mourinho punta al secondo titolo europeo consecutivo da quando è in panchina.

I giallorossi, sesti in campionato con 59 punti, vengono da tre pareggi, 0-0 contro il Bologna, 1-1 con il Monza e 1-1 con il Milan, e due sconfitte, 0-2 contro l'Inter e 3-1 con l'Atalanta. A tre giornate dalla fine del campionato è ancora un'incognita se la squadra di Mourinho si qualificherà alle coppe europee della prossima stagione attraverso il piazzamento in serie A. La via maestra per parteciparvi anche l'anno prossimo è vincere l'Europa League, qualificandosi direttamente in Champions League. Contro il Leverkusen Mourinho dovrà fare a meno di due giocatori: Kumbulla, fermo per una lesione al crociato anteriore, e Llorente, per una lesione al bicipite femorale. Il Bayern Leverkusen, invece, è settimo in Bundesliga, il campionato tedesco, e si presenta dopo tre pareggi: 1-1 con lo Stoccarda, 0-0 con l'Union Berlino e 0-0 con il Wolfsburg.

José Mourinho, alla vigilia del match: “Voglio questa finale non tanto per me, perché l'ho detto più volte che sono una persona diversa che pensa più agli altri, voglio la finale per i ragazzi e per i tifosi che sono straordinari - e aggiunge -, i ragazzi sono un gruppo incredibile. Stanno facendo una stagione dove hanno dato tutto, superando momenti difficili e per questo meritano la finale. Hanno lavorato tanto per esserci anche giocatori come Dybala, Smalling, El Shaarawy eCelik. Sono tutti a disposizione, poi dobbiamo capire quanti minuti potranno giocare, se dieci, venti, trenta, quaranta o sessanta".