Canada espelle diplomatico cinese. Dura reazione di Pechino: "Contromisure risolute"

La Cina “condanna, si oppone con forza” e “protesta in modo solenne” con il Canada dopo che il governo di Ottawa ha dichiarato un suo funzionario (Zhao Wei) del consolato generale a Toronto come “persona non grata”. Una misura, si legge in una nota, presa sulla base delle cosiddette voci di “ingerenza della Cina negli affari interni del Canada” rilanciate da alcuni politici e media. Pechino assicura che “prenderà risolutamente le contromisure necessarie".

Già lo scorso venerdi Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, aveva attaccato il Canada dicendo "che calunnia e diffama infondatamente il normale funzionamento delle ambasciate e dei consolati cinesi in Canada. Poi la precisazione: "Vorrei sottolineare che il personale diplomatico e consolare cinese in Canada ha sempre rispettato le convenzioni internazionali e svolto i propri compiti in conformità con la legge".