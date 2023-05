Cannes 76. L'atteso ritorno di Nanni Moretti, ultimo italiano a vincere la Palma d'Oro

Teoricamente i film a Cannes dovrebbero arrivare in anteprima, ma per lui non vale: Nanni Moretti ha portato nelle sale italiane il suo “Il Sol dell'Avvenire” il 20 aprile e in un mese, secondo i dati Cinetel, il film ha incassato 3.708.915 euro, cifra che corrisponde a 543.385 spettatori.

Il pubblico, nel nostro Paese, è già diviso tra adoratori e detrattori: quale sarà il giudizio di Cannes? C'è da dire che Moretti è molto amato dalla Croisette ed è stato l'ultimo italiano a vincere la Palma d'oro, nel 2001, con “La stanza del figlio”. La prima partecipazione del regista al Festival risale al 1978 (quando portò in gara “Ecce Bombo”), mentre nel 2012 fu presidente di giuria.