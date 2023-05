Cannes, il giorno di Pedro Almodovar. Il regista presenta il cortometraggio "Strange Way of Life"

In concomitanza con l'inizio del concorso per la Palma d'Oro, Almodovar presenta il suo "Strange Way of Life", un “esperimento” col genere western, per il quale ha messo in campo due attori sex symbol: l'americano Ethan Hawke e il cileno Pedro Pascal. “I due si amano. Il western ha sempre mantenuto un certo silenzio sull'omosessualità, anche se in alcuni film ci sono evidenti allusioni. Ero attratto dall'idea di rompere quel silenzio”, ha spiegato il regista alla stampa.

Almodovar ha un rapporto speciale con il Festival dove è stato in gara ben sei volte, l'ultima nel 2019 con il suo film più autobiografico: "Pain and Glory".

"Strange Way of Life" dura circa mezz'ora ed è girato in inglese. Racconta la storia del ricongiungimento di due uomini, uno "emotivo e caldo" e l'altro "freddo ed ermetico", secondo le parole del regista, in una vecchia città del West all'inizio del XX secolo. "La mia prima intenzione era quella di dare voce a questi due uomini maturi e queer che tradizionalmente sono rimasti muti in un genere come il western", ha dichiarato Amodovar che si definisce un "grande appassionato" del genere e che confessa di non aver mai immaginato di girarne uno.