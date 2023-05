Cannes, red carpet srotolato. Si parte con Johnny Depp (e relative polemiche) nei panni di Luigi XV

Proprio intorno a uno dei divi più attesi, in queste ore, è cresciuta la polemica: Johnny Depp – che ha appena firmato un contratto da 20 milioni di dollari con Dior - è il protagonista del film di apertura, “Jeanne du Barry” di Maiwenn e, in qualche modo, sta festeggiando il proprio rilancio dopo aver vinto il processo per diffamazione contro l’ex-moglie Amber Heard. Questo fatto infastidisce i sostenitori della Heard, che polemizzano tanto da portare il direttore Thierry Fremaux a chiarire:"Non so quale sia l’immagine di Depp negli Stati Uniti, i processi mediatici non mi interessano, Depp mi interessa come attore, credo nella libertà di agire e di pensare, naturalmente entro la legge. Se gli avessero proibito di girare film avrei capito, ma non è andata così".