Sciopero voli di domani: i sindacati lo revocano nelle zone colpite dall'alluvione

I sindacati del trasporto aereo hanno deciso di sospendere lo sciopero previsto per domani nelle aree colpite dal maltempo. Ad annunciarlo una nota del Garante sugli scioperi. "Ringrazio le organizzazioni sindacali che, con grande senso di responsabilità, hanno accolto l'invito della Commissione di garanzia sugli scioperi, escludendo l'Emilia-Romagna, colpita in questi giorni in maniera drammatica da eventi calamitosi , dalle astensioni nel settore del trasporto aereo, regolarmente proclamate per domani 19 maggio", commenta la presidente dell'Autorità di garanzia sugli scioperi, Orsola Razzolini.

Una giornata da incubo quella che si prevede comunque domani, 19 maggio, per il trasporto aereo nazionale. E' stato indetto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo a cui aderiranno le maggiori sigle sindacali: Usb (Unione sindacale di base) e Confederazione Cub.

Ita Airways ha già annunciato la cancellazione di 113 voli nazionali, come si legge sul sito della compagnia aerea. "Ita airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero", spiega la compagnia.