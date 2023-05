Carlos Alcaraz supera anche l'esame Khachanov e vola in semifinale

Lo spagnolo ha impiegato qualche game per prendere le misure e adattarsi al solido servizio del rivale, ma alla fine ha sollevato le braccia al cielo in segno di vittoria ancora una volta. Carlos Alcaraz, campione uscente, ha raggiunto le semifinali del Madrid Open battendo in due set Khachanov, 6-4, 7-5. Nelle primissime battute del match, Alcaraz ha lavorato ai fianchi di Khachanov, costretto a spostarsi da una parte all’altra del campo in affanno, e ha siglato il primo break sul 3-3 grazie a un magnifico diritto incrociato. Il russo non ha mollato e si è procurato l’immediata palla del contro break nel game successivo, Alcaraz ha però sfoderato un servizio vincente. A nulla è servito lo schema servizio e dritto che ha consentito a Khachanov di annullare un set point, perché lo spagnolo ha chiuso senza troppi sforzi l’ultimo turno di battuta. Match mai in discussione nel primo set, ma lo spagnolo ha dovuto faticare nella seconda frazione per recuperare uno svantaggio di 2-5, infilando cinque game di fila.

Stagione fantastica per Alcaraz, sesta semifinale in un torneo Masters 1000, la terza nel 2023, e la seconda a Madrid, nona vittoria consecutiva altro importante passo verso la prima posizione del ranking occupata da Novak Djokovic. "Vincere questa partita mi darà molta fiducia, Karen è stato di grande livello e mi ha portato al limite", ha detto lo spagnolo, che affronterà ora il vincente della sfida tra Daniel Altmaier e Borna Coric.