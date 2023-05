Caro affitti, tende in otto città. Bernini: "Daremo gli immobili inutilizzati agli studenti"

"Le dichiarazioni del Ministro Valditara - continua la coordinatrice dell'Udu - ci hanno fatto molto arrabbiare perché hanno dato il segno di una politica incapace di assumersi le proprie responsabilità. Per questo motivo, oggi non molliamo ma anzi raddoppiamo con manifestazioni in otto città universitarie".

"Nella lettera - spiega Camilla Piredda , coordinatrice dell'Unione degli Universitari - parliamo della situazione degli affitti e delle residenze universitarie. Abbiamo espresso tutte le nostre preoccupazioni su come si stanno spendendo le risorse del PNRR, le quali stanno andando a favore di studentati privati. Come si può pensare che uno sconto del 15% sul canone di mercato potrà essere risolutivo? Invece i famosi 400 milioni di euro, sono troppo pochi e congelati da mesi. Se veramente il Next Generation EU deve guardare alle nuove generazioni, vorremmo che queste venissero coinvolte e consultate. Per questo, abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo nazionale per affrontare la crisi abitativa".

"C'è chi fa campagna elettorale con e sulle tende degli studenti, e chi risolve il problema. Questo governo, ad appena un mese dall'insediamento, ha stanziato quasi 1 miliardo di euro sul diritto allo studio : 500 milioni per le borse di studio e 400 per nuovi posti letto", ha continuato la ministra che ha annunciato più posti per i test di medicina . “Accadrà nei prossimi anni, ma non apriremo a tutti. Per i prossimi sette anni abbiamo stimato un fabbisogno di 30mila nuovi medici”.

Ilaria Lamera studentessa del Politecnico in tenda in piazza Leonardo a Milano per protestare contro il caro affitti

Sala: “Il caro affitti è l’altro lato della medaglia del successo”

Il sindaco di Milano Beppe Sala è intervenuto sulla questione del caro affitti, partita proprio dalla sua città con la prima tenda piantata davanti al Politecnico .

Intervenendo alla trasmissione Forrest in onda su Rai Radio1 ha detto: “Dopo l’Expo i valori delle case sono aumentati del 50% non è che va accettato, ma purtroppo è un fatto di realtà”. “Nel pomeriggio, ha aggiunto, “abbiamo una riunione i rettori e i rappresentanti degli studenti”.

"Non siamo contro gli Airbnb se hai una seconda casa e la affitti - ha continuato - ma se hai una decina di case e le levi dal mercato, per noi non va bene”. “Poi ci battiamo per il social housing che non sono le vecchie case popolari destinate a chi era in difficoltà, ma residenze miste per le quali per una parte fai il prezzo che vuoi, ma dall’altra parte fai un prezzo fissato in accordo con il Comune”.

“Abbiamo 13mila appartamenti per studenti - ha concluso - e abbiamo lavorato, in questi anni, sulla rigenerazione degli scali ferroviari per concentrare il social housing.