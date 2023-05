Casa Bianca: "Tutti d'accordo che non ci sarà default a Washington"

"Il default degli Stati Uniti è escluso". Lo ha assicurato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, riferendo ai giornalisti che la trattativa sul tetto del debito tra il presidente Joe Biden e lo speaker della Camera Kevin McCarthy "continua" e viene portata avanti "in buona fede" dal team della Casa Bianca.

"Ogni ora conta, per questo la Casa Bianca è diventata molto seria". Così lo Speaker repubblicano, Kevin McCarthy, sottolinea l'urgenza dei negoziati per raggiungere un accordo sull'aumento del tetto del debito, ad una settimana dalla data del possibile default degli Stati Uniti. Questo mentre però i membri della Camera stanno per lasciare in ogni caso Washington per il weekend lungo del Memorial Day, che cade lunedì prossimo, provocando le proteste dei democratici. "A quanto ho capito gli incaricati di Biden e McCarthy continueranno a negoziare, ma è spiacevole che i repubblicani della Camera abbiano scelto di lasciare" Washington, ha detto il leader della minoranza Hakeem Jeffries. Parlando con Abcnes, McCarthy non ha confermato se i negoziatori repubblicani e della Casa Bianca si incontreranno anche oggi, ma ha espresso ottimismo sulla possibilità che si raggiunga un accordo: "la notte scorsa abbiamo lavorato oltre mezzanotte e ieri è stato un buon giorno, abbiamo fatto dei progressi, ci sono ancora delle questioni da risolvere ed ho ordinato ai nostri team di lavorare 24/7 per risolverli".

Anche dalla Casa Bianca si fa riferimento alla lunga sessione notturna di ieri, sottolineando che c'è ancora lavoro da fare, anche se non si esclude completamente la possibilità che oggi si raggiunga l'accordo. Il fatto è che anche se questo dovesse succedere, si rischia di non avere abbastanza tempo per far approvare la legge entro la fine del mese e scongiurare il default. McCarthy ha infatti promesso ai deputati, in particolare la frangia più conservatrice che ha osteggiato la sua elezione a premier, di dare 72 ore di tempo per valutare l'eventuale accordo. E poi dopo l'approvazione della Camera ci deve essere il passaggio al Senato prima della firma di Joe Biden.