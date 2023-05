Caso Yara. Cassazione: accolto il ricorso di Bossetti per l'accesso ai reperti

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Massimo Bossetti, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, annullando con rinvio l’ordinanza del 21 novembre 2022 della Corte di assise di Bergamo che, in sede di esecuzione, aveva negato alla difesa il diritto di accedere ai reperti confiscati per lo svolgimento di indagini difensive in vista dell’eventuale revisione del processo.



La Corte Assise - precisano gli ermellini - dovrà consentire alla difesa di Bossetti la "ricognizione dei reperti, nei limiti già autorizzati in precedenti provvedimenti, stabilendo contestualmente le opportune cautele idonee a garantirne l’integrità. All’esito della ricognizione, se la difesa avanzerà nuova specifica richiesta, la Corte di assise dovrà valutare la concreta possibilità di nuovi accertamenti tecnici e la loro non manifesta inutilità".

Bossetti, che viveva nella bergamasca, a Mapello, dove faceva il muratore, è in carcere dal 14 giugno 2014, decisive le prove del Dna raccolte dopo aver passato al setaccio migliaia di profili genetici degli abitanti dell'area dove è avvenuto il delitto della tredicenne che il giorno della sua scomparsa stava andando in palestra per fare allenamento di ginnastica.



Tuttavia, come emerso nei dibattimenti che si sono aperti in seguito ai tentativi della difesa di riaprire il processo e giocare la carta della revisione, la prova regina che ha puntato il dito contro Bossetti - il campione genetico 31 G20 che raccoglieva la traccia del suo Dna, trovato sui leggins della vittima - a furia di essere analizzata è esaurita. Quindi l'esame del Dna su quella traccia non può più essere eseguito.



Tra circa un mese si dovrebbero conoscere le motivazioni della decisione emessa ieri sera dai supremi giudici, e si capirà con precisione per quali reperti è stato consentito l'accesso da parte della difesa dell'imputato.