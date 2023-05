Formia, cerca di uccidere i genitori ma i due anziani si salvano: fermato 47enne

Un uomo di 47 anni a Formia è stato arrestato questa mattina dagli uomini del Commissariato di Polizia per il tentato omicidio dei due anziani genitori. L'aggressione è avvenuta intorno alle 8 in via Madonna di Ponza e solo la segnalazione dei vicini ha impedito che si compisse un duplice omicidio; ciononostante, i due anziani sono al momento ricoverati presso l’ospedale “Dono Svizzero” di Formia in gravi condizioni, la prognosi è strettamente riservata.

L’uomo, fermato all'arrivo degli agenti, è stato trovato in stato confusionale davanti al palazzo in cui abitano il padre e la madre, immobile e con un coltello, con evidenti tracce di sangue tra le mani. Dopo aver bloccato e disarmato il presunto aggressore, gli agenti sono entrati nell'appartamento dei genitori per prestar loro soccorso e lì hanno riscontrato tracce di sangue sui pavimenti e sui muri.

In una delle camere, l'anziana coppia agonizzante: entrambi sono stati rinvenuti distesi sul letto e coperti di sangue ma vigili. Sono stati capaci, infatti, di riferire agli agenti dell'aggressione subìta da parte del figlio. Dai loro racconti è emerso che l'uomo si sarebbe improvvisamente scagliato contro di loro, colpendoli con calci e con numerosi fendenti di coltello, nonché con un utensile da cucina.

Sul posto, oltre al personale del Commissariato, sono intervenute anche due ambulanze e personale della Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Il pubblico ministero, sulla base della ricostruzione dei fatti fornita dagli agenti, concordando con l'ipotesi del tentato duplice omicidio ai danni della coppia, ha disposto il trasferimento dell'arrestato presso la casa circondariale di Cassino.