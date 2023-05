Chiara Colosimo eletta presidente della Commissione antimafia, Pd-M5s-Avs escono dall'aula

La deputata di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo è stata eletta presidente della commissione parlamentare Antimafia. A suo favore 29 voti, quelli dei partiti della maggioranza i cui esponenti hanno salutato l'elezione con un lungo applauso. Azione e Italia Viva hanno invece espresso quattro voti per la senatrice di Sud chiama Nord Dafne Musolino, mentre i parlamentari di Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza verdi-sinistra sono usciti dall'aula ritenendo la candidatura inadeguata in particolare a seguito delle polemiche scaturite dalla diffusione da parte della trasmissione Rai Report di una fotografia che la ritraeva a un tavolo su cui sedeva anche Luigi Ciavardini, uno dei condannati in via definitiva come esecutori della strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone. “Io non ho amicizie”, ha dichiarato a riguardo oggi Colosimo, aggiungendo di avere incontrato Ciavardini "poiché lui è in un'associazione che si occupa, come da articolo 27 della Costituzione, del reinserimento di altri detenuti nel momento in cui hanno scontato le loro pene".

Sono inoltre stati eletti Mauro D'Attis (Fi) e Federico Cafiero de Raho (M5S) come vicepresidenti, Antonio Iannone (FdI) e Anthony Barbagallo (Pd) come segretari.

"Nella Patria di Don Pino Puglisi, sotto la guida di un Presidente della Repubblica che ha conosciuto il dolore della perdita di un fratello per mano della mafia, nessuno può sentirsi indifferente al cospetto di questa sfida. Dal più giovane studente, ai parlamentari e ministri della Repubblica, in ogni ambito di vita della nostra comunità nazionale, noi dobbiamo scegliere, ribadire e gridare, se necessario, la radicale condanna di ogni mafia", ha detto Colosimo nel suo intervento dopo l'elezione, "rivolgo il primo pensiero a Giovanni Falcone, nell'anniversario della strage di Capaci in cui perse la vita insieme alla moglie Francesca Morvillo, magistrato anche lei, e alla sua scorta composta da Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. E alle vittime di tutte stragi, di stampo mafioso e terroristico. Un pensiero che certo non può e non vuole essere soltanto personale, ma che intende rappresentare testimonianza del futuro e saldo impegno cui assolverà questa Commissione, espressione dell'intero Parlamento italiano. A Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino e ai membri della sua scorta che persero la vita per difenderlo, il 19 luglio 1992, nella strage di Via D'Amelio, noi dobbiamo il solenne impegno a combattere la solitudine degli uomini e delle donne di giustizia".