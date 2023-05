Chiusura di settimana in volata per Piazza Affari. A Wall Street corre Apple, PacWest +48%

Chiusura di settimana in netto rialzo per le borse e in particolare per Piazza Affari: +2,15% alle 16 per l'indice Ftse Mib che vede tornare in positivo anche il bilancio della settimana: +0,19%.

Brillano le banche, +3,5% per l'indice di settore a Milano. Tra queste, +3,69% per Intesa Sanpaolo dopo i conti trimestrali. Scende invece dopo i conti Moncler, -0,90%. In evidenza anche Tim, +4,70% dopo che la società ha ribadito che le offerte finora arrivate per la rete non sono sufficienti. Il mercato sembra credere a un nuovo rilancio.

A New York +1,40% per l'indice Dow Jones, +1,50% per l'indice Nasdaq, dove spicca il quasi +4,5% di Apple, dopo la diffusione dei conti trimestrali.

Tra le banche +49,5% per PacWest, una banca regionale americana il cui titolo ieri era sceso del 50% dopo l'annuncio della ricerca di un compratore.

Wall Street risponde anche a dei dati sul lavoro migliori delle attese: 253mila i posti non agricoli creati ad aprile, contro attese di 180mila.