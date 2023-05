Il britannico Mark Cavendish annuncia il ritiro a fine stagione

A 38 anni Mark Cavendish annuncia, dalle strade del Giro d'Italia oggi al secondo giorno di riposo, il ritiro dal ciclismo a fine stagione. Il britannico è stato uno dei più forti velocisti degli ultimi anni, primatista di vittorie in attività con 161 successi, 34 vittorie di tappa al Tour, 16 al Giro e 3 alla Vuelta, ha vinto il mondiale in linea nel 2011, è stato tre volte oro iridato in pista nell'americana e argento olimpico nell'omnium a Rio 2016 alle spalle del nostro Elia Viviani, ha vinto anche una Milano-Sanremo.

Cavendish lo ha annunciato, a Coccaglio, nell’albergo dell’Astana. Intorno a lui la splendida famiglia che lo ha supportato durante tutta la sua carriera: “Mi sto godendo ogni chilometro del Giro, era il momento giusto per fare questo annuncio. Ho vissuto un sogno, il ciclismo è stato la mia vita per più di 25 anni e anche in futuro non mi vedo troppo lontano da questo sport”.