Clima, occupata la facoltà di Geologia dell'Università La Sapienza a Roma

Il movimento ambientalista fa un'altra mossa per denunciare l'inazione nella crisi ecologica.



A Roma, occupata ieri sera la facoltà di Geologia dell'Università La Sapienza. Una sessantina di studenti e attivisti - secondo le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto - ha preso possesso della facoltà non appena concluso al Dipartimento di Fisica un convegno dedicato proprio ai cambiamenti climatici, dal titolo "Metodi di lotta alla crisi climatica". Fra gli occupanti anche esponenti di Fridays for Future, il movimento ecologista lanciato da Greta Thunberg, e di Ultima Generazione, la sigla che deve la sua notorietà all'imbrattamento per protesta di opere monumentali e d'arte.

“I prossimi giorni – fanno sapere gli studenti – le aule occupate ospiteranno dibattiti, proiezioni e lezioni alternative auto-organizzate per parlare di crisi climatica in maniera indipendente e senza le influenze delle grandi aziende, che usano l'Università per fare greenwashing”.



Il “greenwashing” denunciato dagli studenti è la strategia “verde” di comunicazione di imprese che mira a nascondere sotto un ambientalismo di facciata gli effetti negativi delle loro attività.



In una nota diffusa dai collettivi universitari si legge che “è cominciata l'occupazione della Sapienza da parte del ciclo internazionale di occupazioni climatiche ‘End Fossil'. In questi giorni in cui è ancora più evidente la devastazione portata dalla crisi climatica è necessario più che mai denunciare le maggiori responsabilità di aziende fossili". E ancora: "Da stasera alla Sapienza è aperto uno spazio collettivo non solo per ogni studente, ma anche per tutte le generazioni".