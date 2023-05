Primo maggio, l'attacco del fisico Rovelli ai "piazzisti di armi" fa arrabbiare il ministro Crosetto

La polemica post-concertone quest'anno riguarda il fisico Carlo Rovelli e il battibecco pubblico con il ministro della Difesa Crosetto. Rovelli ieri ha sciorinato un accorato intervento pacifista, ma ha mirato dritto. Ha attaccato le spese militari e i "piazzisti di strumenti di guerra" che costruiscono strumenti di morte "per ammazzarci l'un l'altro".

"La tensione internazionale non è mai stata così alta come adesso", ha detto. E poi il colpo diretto ad un target a cui mancavano il nome e il cognome, ma ben centrato nel mirino: "In Italia, il ministro della Difesa è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi nel mondo, Leonardo". Bum.

Crosetto, che ha dichiarato di non aver ascoltato in diretta l'intervento perché in viaggio verso Baghdad, ha risposto porgendo l'altra guancia a mezzo social, invitando Rovelli a pranzo per spiegargli come abbia sempre lavorato per la pace. E poi a La Repubblica invece di quella guancia ha preferito sferrare la controffensiva: “Non faccio il pacifista, ma faccio il ministro. Lui faccia il fisico".