Consiglio dei Ministri: commissariamento di Inps e Inail, passa la norma sui teatri lirici

L’inizio del Consiglio dei ministri è slittato di due ore forse, come riferiscono alcune fonti, per un lungo colloquio tra la premier Giorgia Meloni, Giancarlo Giorgetti e Alfredo Mantovano che, però, non è riuscito a sciogliere il nodo: quello della nomina del nuovo comandante della Guardia di Finanza. Alla fine tutto rinviato. Sarà forse il prossimo Consiglio dei ministri a decidere chi prenderà il posto di Giuseppe Zafarana, nel frattempo indicato come presidente dell'Eni. In sospeso rimane anche un'altra nomina, quella del nuovo capo della Polizia che dovrà sostituire Lamberto Giannini, nominato nel 2021 da Draghi e Lamorgese. E lo stesso vale per il nome del nuovo prefetto di Roma. Dal ministero dell'Economia negano tensioni. Quello per la nomina del nuovo comandante della Guardia di Finanza, si sottolinea infatti, è un "processo complesso, che vede il coinvolgimento di diversi soggetti e che sta andando avanti da tempo. Un percorso condiviso fin dall'inizio, che non vede alcuna divergenza con Chigi o con gli altri soggetti interessati". Il Consiglio dei ministri dà invece il via libera a un provvedimento fortemente voluto dalla presidente del Consiglio. In pratica, si fissa il limite massimo di 70 anni per il pensionamento dei sovrintendenti dei teatri lirici. In particolare, il decreto stabilisce la cessazione dall'incarico dal 10 giugno.

Fonti vicine al governo smentiscono qualsiasi tensione ed attribuiscono il ritardo alla visita dello speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy. Comunque non è stata rinviata solo la scelta per la Gdf ma anche quella del capo della Polizia. E quella del prefetto di Roma. Alla fine dal duello sulle Fiamme Gialle potrebbe trarne un vantaggio il generale Fabrizio Carrarini. Mentre a capo della Polizia, se si decidesse di sostituire Lamberto Giannini, potrebbe arrivare Vittorio Pisani. Per la prefettura di Roma circolano i nomi di Vittorio Rizzi, attuale vicecapo della polizia e vicino alla pensione, Laura Lega, capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, o Carlo Palomba, attuale prefetto di Napoli.

Dal Cdm via libera a una proroga di due mesi per la rottamazione quater: infatti, si spiega nel comunicato finale, "la manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data. La comunicazione da parte dell'agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno". Viene inoltre posposta al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, nel decreto approvato oggi ha tradotto in norma un ordine del giorno parlamentare sul decreto Cutro. Tale nuova disposizione consente, al richiedente che presenta la domanda di protezione, di impugnare l'inammissibilità opposta da parte delle competenti commissioni territoriali.

Punta a garantire una maggiore funzionalità degli enti di previdenza con un'adeguata distribuzione delle competenze la riforma della governance di Inps e Inail varata dal Cdm: fra le modifiche l'abolizione della figura del Vicepresidente e la "modifica dei poteri del Presidente, che propone la nomina del Direttore generale che prima era appannaggio del consiglio di amministrazione". Inoltre lo stesso Direttore generale sarà in carica 4 anni e non 5 (così da evitare disallineamenti con tutti gli altri organi) e verrà scelto con procedura comparativa di interpello, come per i dirigenti della pubblica amministrazione, anziché tra i dirigenti interni o tra gli esperti della materia. Si prevede che entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge sia nominato un Commissario straordinario, con la conseguente decadenza dei presidenti, dei vicepresidenti e dei consigli di amministrazione. Le norme determinano, nella fase transitoria, "al fine di procedere agli adeguamenti dei regolamenti organizzativi e interni degli enti" la decadenza dei consigli di amministrazione in carica e la nomina di un Commissario straordinario entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Nel Consiglio dei Ministri di oggi anche la nomina a commissario per la siccità di Nicola Dell'Acqua, che attualmente era a capo di Veneto Agricoltura, dopo essere stato direttore dell’Arpav, ed ara alla guida, da poco tempo, dell’associazione nazionale delle Agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione agronomiche forestali. L’incarico è fissato fino a dicembre, con la possibilità di rinnovo per un altro anno.