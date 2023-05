"Forza Italia c'è e si fa rispettare", al via la convention - DIRETTA

Al via agli East end studios di Milano la convention 'La Forza dell'Italia' dove tra oggi e domani "ci aspettiamo 4-5.000 persone", ha detto il coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani. L'attesa è tutta per domani, quando alle 12.30 il leader di FI, Silvio Berlusconi, ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele, chiuderà i lavori con un intervento che sarà probabilmente in video. L'evento "serve per dimostrare tante cose: che Berlusconi c'è come protagonista della politica. che siamo parte del Ppe e siamo una forza di governo che conta all'interno del governo, che ha le sue idee e che guarda al futuro", ha detto ancora Tajani. A chi gli chiedeva se Forza Italia si fa rispettare, Tajani ha risposto: "Quello sempre, il rispetto è fondamentale e l'onore conta sempre". Ad accogliere gli ospiti nella sala principale un maxischermo su cui scorrrono video e foto di repertorio con ai lati i simboli del partito, gli inni azzurri e fasci di luci tricolore.