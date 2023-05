Covid, Rezza: “Vado in pensione dopo anni durissimi, la pandemia è finita”

"Me ne vado via tranquillo, ora che la pandemia è finita posso riposare". Ad affermarlo è Giovanni Rezza fino a pochi giorni fa Direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute in una intervista al Corriere della Sera. Rezza ha lasciato il ministero della Salute lo scorso fine settimana, quasi in contemporanea con l’annuncio dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla fine dell’emergenza pandemica. L’infettivologo era stato nominato a capo del dipartimento di prevenzione il 7 maggio del 2020 dall’ex responsabile del dicastero, Roberto Speranza, in piena ondata. "Sono stati anni durissimi. Non smetto di lavorare. Sto valutando alcune proposte", afferma e in merito all'annuncio dell'Oms dice: "Chiudere così è un modo significativo. Termina la mia esperienza, drammatica per le decisioni che abbiamo dovuto prendere. Non avrei scommesso che il direttore Oms Tedros Ghebreyesus si sarebbe lasciato convincere dai suoi tecnici a pronunciare la parola fine, lui uomo molto prudente. Significa che i dati sono più che convincenti".

La variante soprannominata Arturo può fare del male? "Non chiamiamola variante. È una ricombinazione di virus derivati da Omicron, il ceppo che circola da oltre un anno. La popolazione ne è ampiamente protetta perché o si è vaccinata o si è infettata. È un virus che a parte qualche lieve innalzamento di contagi non sarà causa di congestione degli ospedali. L’azione di sorveglianza va avanti come è scritto nell’ultima circolare".

L'Italia ha un piano da utilizzare nel contrasto a nuove emergenze sanitarie? "È pronto da gennaio 2021. L'ultima stesura era del 2006. Andava bene per l'epoca in cui è stato scritto. Anche il piano più perfetto del mondo non ha sostanza se non è sostenuto da scorte di materiali, come le mascherine, e da personale continuamente aggiornato". E lo stesso piano, che scade a gennaio 2024 "è in corso di aggiornamento". Il personale si sta esercitando? "Sì, sono state effettuate diverse simulazioni. Si finge l'esistenza di un allarme pandemico e si vede come reagisce il sistema".

Qual è il destino del virus pandemico? "Ci auguriamo - risponde Rezza - che acquisti caratteristiche di stagionalità e diventi come altri 4-5 coronavirus che, in inverno, danno luogo a raffreddore". L'ultima restrizione è decaduta. Da poco più di una settimana in ospedale niente più mascherine, tranne le eccezioni nei reparti con persone anziane e fragili. L'ordinanza a firma Orazio Schillaci è del 28 aprile. "È il momento di voltare pagina, ferma restando la tutela delle persone a rischio".