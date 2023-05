Covid-19, recrudescenza in Cina. OMS: "Non prevediamo significativi effetti in Europa"

Ha creato in queste ore un certo allarmismo in Italia la notizia che in Cina è prevista una nuova ondata di Covid-19 che arriverà al suo picco a fine giugno, con 65 milioni di casi a settimana. Lo ha detto lunedì scorso Zhong Nanshan, considerato il massimo esperto cinese di malattie respiratorie, citato dal Global times.

Rainews.it ha interpellato l'OMS capire quanto c'è da preoccuparsi in Europa per la variante Xbb il cui tasso di infezione è passato dallo 0,2% di metà febbraio al 74,4% di fine aprile e all'83,6% di inizio maggio.

“La sottovariante XBB del VOC di Omicron (Composti Organici Volatili, ndr) sta già circolando ampiamente nella regione europea ed è stata la variante dominante del virus SARS-CoV-2 nella prima metà del 2023. Non prevediamo che eventuali cambiamenti nelle velocità di trasmissione in Cina possano influenzare in modo significativo la trasmissione del COVID-19 in Europa in questa fase”, ha precisato l'OMS Europa.

I vaccini continuano ad essere strumenti di difesa validi, sostiene il maggior ente di sorveglianza della salute “la popolazione europea ha ancora un'alta protezione”. Ma invita a non abbassare la guardia e sottolinea l'alto tasso di mortalità ancora attuale: “I paesi europei dovrebbero continuare a essere vigili su eventuali cambiamenti o aumenti della trasmissione osservati a livello locale, poiché la trasmissione del COVID-19 qui in Europa rimane alta con oltre 1.000 decessi dovuti al COVID-19 segnalati ogni settimana”.