Da Bocelli a Kate Perry, dai Take That a Lionel Richie: musica per le orecchie di re Carlo III

Al Concerto per l'Incoronazione c'erano oltre 20mila persone, sui terreni del castello di Windsor, alle porte di Londra.



Si sono esibiti Katy Perry, i Take That (tornati sulle scene insieme dopo 4 anni di pausa), Andrea Bocelli e Lionel Richie: sotto lo sguardo compiaciuto di re Carlo e la regina Camilla, nel divertimento di Kate, William e i loro figli - e quelli che appunto sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto. E' stato un tripudio di luci, colori e musica. "Siamo così orgogliosi di te, Pa", ha detto William, salito sul palco, ricordando come il padre abbia dedicato la sua vita al "servizio" del Paese. "Da oltre 50 anni, in ogni angolo del Regno Unito, nel Commonwealth e nel mondo, egli ha dedicato se stesso a servire gli altri, tanto la presente che le future generazioni e quelli la cui memoria viene dimenticata". E ha fatto presente anche che il re ha messo in guardia sui rischi della salute del pianeta "ben prima che diventasse un problema quotidiano". Charlotte e la madre Kate, principessa del Galles, hanno cantato mentre Katy Perry, vestita con un abito in lamina d'oro, eseguiva “Roar”. Visibilmente emozionata la popstar ha raccontato di aver portato a Londra anche la mamma, “elettrizzata di vivere questa esperienza” - e quindi il secondo brano che ha eseguito non poteva che essere “Firework”.

Lionel Richie ha infiammato il pubblico.



In onore del Re ha intonato alcuni dei suoi classici: l’indimenticabile ‘We Are The World’, scritta con Michael Jackson nel 1985, All Night Long (1983) o ‘Say You, Say Me’, che vinse il Premio Oscar nel 1986. Richie è stato invitato al concerto anche in virtù della sua recente nomina a primo ambasciatore globale per ‘The Prince's Trust’, un ente di beneficenza chiave per il re Carlo III.

Tra i super ospiti c’era anche il tenore italiano Andrea Bocelli, che ha cantato “You'll Never Walk Alone” in duetto con il baritono Sir Bryn Terfel, vincitore di Grammy, Classical Brit e Gramophone Award. Terfel è una vera star per i britannici: è stato insignito della ‘Queen's Medal for Music’ nel 2006 e del Cavalierato per i suoi servizi alla musica nel 2017

Dopo quattro anni di assenza dalle scene (ma senza Robbie Williams) hanno concluso l’evento i Take That, che si sono esibiti anche con banda e coro di voci bianche. Sulle loro note la regina Camilla si è alzata in piedi e si è messa a ballare, mentre re Carlo sorrideva.

Getty Re Carlo incoronazione, Il concerto a Windsor. Take That

Tra i momenti più divertenti della serata, non propriamente canori, lo scambio di battute tra il presentatore Hugh Bonneville e Miss Piggy dei Muppets che si è lamentata di non essere una lady e che avrebbe voluto un castello. Siparietto che il re Carlo ha trovato esilarante, a giudicare dalle sue espressioni facciali. Altro momento apprezzato non solo dai reali, ma anche dal pubblico, quello in cui è stato fatto vedere il videomessaggio dell'attore americano, Tom Cruise, la star di “Top Gun”: "Da pilota a pilota. Sua Maestà, può essere la mia spalla in qualsiasi momento".