Dal lavanda regale di Katy Perry ai cagnolini della Regina: tutti i look dell'incoronazione

Il look lavanda della pop star Katy Perry sfoggiato alla cerimonia di incoronazione di Carlo III non è passato inosservato. La cantante, in tailleur Vivienne Westwood, con un grande copricapo con velo abbinato, ha ispirato uno dei primi meme della giornata: è stata ripresa mentre si aggirava tra i banchi dell'Abbazia di Westminster alla ricerca del proprio posto in compagnia di Edward Enninful, caporedattore di British Vogue. Sulla scelta dell'abito, poco da obiettare: il colore viola nella Bibbia è associato alla regalità. Un riferimento all'incoronazione anche nel girocollo: tre fili di perle con un “Globo del Sovrano” tempestato di diamanti.

Getty Il girocollo di Katy Perry indossato all'incoronazione di Carlo III

Infine borsetta bianca e scarpe in tinta che hanno rischiato di farla cadere rovinosamente al suolo all'uscita dall'Abbazia, un momento catturato dai fotografi.

Ap Katy Perry rischia di cadere al termine della cerimonia

Penny Mourdant, ministro conservatore del governo di Rishi Sunak, in veste di Lord President of the Privy Council e Leader della Casa dei Comuni, è stata tra le più “viste” della cerimonia: a lei, prima donna in assoluto nella storia britannica, il compito di portare la Spada di Stato. Ha scelto un abito a mantella ottanio e cappello in tinta, entrambi ricamati con felci dorate.

Getty Penny Mourdant

Impeccabili i reali in abiti chiari per lasciare spazio ai mantelli simbolici. La regina Camilla, incoronata insieme a Carlo III, ha voluto ricordare anche nell'abito di seta avorio, con strascico corto di Bruce Oldfield - stilista britannico tra i preferiti dalla famiglia reale, i suoi affetti più cari. Così ecco spuntare, nei ricami in oro e argento, i nomi di figli e nipoti e i due Jack Russell della Regina, Bluebell e Beth. Al collo, la collana realizzata per la regina Vittoria nel 1858 con 25 diamanti.

rainews.it I ricami a forma di cane sull'abito della regina Camilla

Elegantissima e regale Kate Middleton. La principessa del Galles ha indossato un abito in crêpe di seta avorio ricamato con motivi floreali ispirati alla rosa, al cardo, al narciso e al trifoglio per rappresentare i quattro paesi del Regno Unito. Al posto della tiara, un cerchietto con foglie in argento e cristallo. Lo stesso che brillava sulla testa della figlia Charlotte. Kate ha anche omaggiato la principessa Diana, sfoggiando orecchini di perle e diamanti appartenenti alla madre di William, e la regina Elisabetta II, con una collana che fu un dono di re Giorgio VI alla figlia.

ap photo La principessa Kate all'incoronazione del re Carlo III

Tornando al rosa e alle sue sfumature, è stata questa la tinta scelta da molte “first lady” come Brigitte Macron. Anche la regina di Spagna Letizia ha optato per il rosa, sfoggiando un tailleur gonna con volant, tacchi abbinati e un grande cappello elegante. La principessa Beatrice, arrivata con il principe Harry e altri membri della famiglia reale, indossava un abito fucsia con cintura e una grande fascia in bronzo.

Ap La regina Letizia di Spagna

Un omaggio all'Ucraina è arrivato dalla First Lady americana Jill Biden, presente alla cerimonia in compagnia della nipote Finnegan. La moglie del presidente degli Stati Uniti ha scelto un tailleuer di Ralph Lauren blu con un cerchietto in tinta, mentre la nipote un abito giallo abbinato a un cerchietto decorato con rose in tulle, il fiore ufficiale di Washington. Accanto a loro nell'Abbazia sedeva la first Lady ucraina Olena Zelenska, in verde chiaro.

ap La First Lady statunitense Jill Biden e sua nipote Finnegan arrivano all'Abbazia di Westminster

Se le attrici Maggie Smith e Judi Dench, che hanno interpretato sia la regina Elisabetta I che la regina Vittoria sullo schermo, hanno scelto due diverse tonalità di blu, la star di "Love Actually" Emma Thompson nota per i suoi eccentrici look ha indossato un soprabito stampato a rose rosse di Emilia Wickstead, accessoriato con la sua medaglia di Dama. Messe da parte le scarpe da ginnastica che sfoggiò a Buckingham Palace al cospetto di Elisabetta II, ha optato stavolta per un sofisticato paio di décolleté in raso nero con tacco e fibbia in cristallo.

ap photo Emma Thompson arriva prima della cerimonia di incoronazione del re Carlo III all'Abbazia di Westminster a Londra

Nell'Abbazia di Westminster anche molti abiti tradizionali. Li hanno indossati il re e la regina del Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e Jetsun Pema, considerati nel loro Paese alla stregua di William e Kate.

Ap Il re e la regina del Bhutan

Il principe ereditario del Giappone Akishino e la principessa ereditaria Kiko sono arrivati all'incoronazione rispettivamente in tight e kimono.

Getty Il principe ereditario del Giappone e la principessa Kiko

Letsie III e Masenate Mohato Seeiso, re e regina del Lesotho, arrivano all'Abbazia di Westminster si sono distinti per la loro eleganza: lei con un abito blu zaffiro a spalle scoperte e lui con la cravatta in tinta.

Ap Re Letsie III e Masenate Mohato Seeiso

La principessa Anna si è distinta per la sua uniforme militare. La sorella del Re è colonnello di diversi reggimenti internazionali e ha scortato a cavallo la carrozza che ha portato Carlo e Camilla a Buckingham Palace.

Ap La principessa Anna