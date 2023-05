Dalla Carroll a Capitol Hill: lo show di Trump alla Cnn tra battute, insulti, bugie e polemiche

Donald Trump torna alla Cnn per un dibattito di un'ora e mezzo davanti a una platea di 400 elettori repubblicani e ne ha per tutti. Attacca l'Europa, accusata di approfittarsi degli Stati Uniti, dà della “pazza” a Nancy Pelosi, chiama il governatore della Florida DeSantis il “bigotto”, nega di conoscere la scrittrice Jean Carroll, dopo essere stato accusato di aggressione sessuale e diffamazione nei suoi confronti. Se la prende con la giornalista Kaitlan Collins che lo sta intervistando: “Sei cattiva”. E poi si loda per “il lavoro straordinario” fatto alla Casa Bianca, promette di risolvere la guerra in Ucraina in 24 ore. Del 6 gennaio, il giorno di Capitol Hill, dice che è stato “bellissimo”.

“Ho fatto un lavoro straordinario” Il ritorno dell'ex presidente degli Stati Uniti alla Cnn, dopo anni di acrimonia con la rete, diventa uno show. Si è trattato della prima apparizione pubblica di Trump dopo essere stato accusato di aggressione sessuale nei confronti della Carroll. "Ho fatto un lavoro straordinario, per questo devo essere rieletto", esordisce il tycoon accolto da una standing ovation di suoi supporter. Poi le frecciatine all'Europa. "L'Ue deve mettere più soldi per la guerra in Ucraina", invece di approfittarsi degli Stati Uniti. "Pensano che siamo stupidi", tuona Trump snocciolando cifre. "Gli Usa hanno investito 171 miliardi di dollari, l'Europa ha un sacco di soldi, voglio che ne mettano di più", insiste. Se ci fosse lui alla Casa Bianca, sostiene, "la guerra in Ucraina finirebbe in 24 ore". Ma quando l'anchor della Cnn, Kaitlan Collins, gli chiede chi dovrebbe vincere il conflitto, se Kiev o la Russia, lui non si sbilancia. "Voglio che la gente - russa e ucraina - smetta di morire", si limita a dire. Rifiuta di dire se ritiene che il presidente russo Vladimir Putin sia un criminale di guerra, come sostiene la Corte penale internazionale. "È una cosa da discutere in un secondo momento", dice, affermando che definire Putin un criminale di guerra complicherebbe gli sforzi per trovare un accordo per porre fine al conflitto.

"Trivella, baby, trivella" Quanto alla politica interna, il tycoon esorta i repubblicani a provocare il default. "Voglio dire ai deputati e ai senatori là fuori: se non vi danno i tagli alla spesa che volete, provocate il default. E' meglio di quello che stiamo facendo adesso: spendiamo soldi come marinai ubriachi", dice dettando la linea del Grand old party. E sull'aumento dei prezzi dell'energia propone la sua ricetta: "Trivella, baby, trivella". "Dobbiamo tornare all'indipendenza energetica come quando ero alla Casa Bianca", aggiunge l'ex presidente.

“Il 6 gennaio, un giorno bellissimo” Sull'altro argomento caldo, l'insurrezione del 6 gennaio, l'ex presidente mantiene la sua posizione e difende i rivoltosi che assaltarono Capitol Hill assicurando che grazierebbe molti di loro. "E' stato un giorno bellissimo. Io ho parlato a una folla enorme. Il problema è che quella pazza di Nancy Pelosi e la sindaca di Washington non hanno voluto dispiegare la Guardia nazionale", ha attaccato, definendo l'ex speaker della Camera democratica con l'appellativo offensivo con il quale è solita chiamarla. "Io volevo dispiegare 1.000 uomini, ma loro non hanno voluto", ha aggiunto l'ex presidente. "Ho chiesto a tutti i manifestanti di mantenere la protesta pacifica", ha rivendicato Trump ribadendo che il voto del 2020 "è stato truccato".

Getty Assalto a Capitol Hill a Washington

“Non conosco la Carroll, giuro sui miei figli” Donald Trump insiste di non aver mai conosciuto la scrittrice Jean Carroll, dopo essere stato condannato per abusi sessuali e diffamazione nei suoi confronti. "È una pazza", dice, suscitando le risate della folla. "Non la conosco, lo giuro sui miei figli. Questa è una storia falsa, creata ad arte", precisa sostenendo che "non si può avere un processo giusto a New York o a Washington".

Ap Jean Carroll

“Lei è una persona cattiva” Nel corso dell'incontro 'town hall' della CNN con l'ex presidente Usa, è stata particolarmente accesa la discussione sul rifiuto di Trump di consegnare i documenti riservati conservati nel suo club Mar-a-Lago. Quando la moderatrice Kaitlan Collins lo ha interrotto a un certo punto, Trump ha ribattuto: "Posso finire?". "Sì, qual è la risposta?", ha detto lei. "Lei è una persona cattiva", ha risposto Trump. La giornalista, per larghi tratti sovrastata dal tycoon, non gli ha ricordato il fatto che le immagini registrate dall'Fbi hanno provato che tra i documenti c'erano almeno una decina di file considerati "top secret".

“Con il divieto d'aborto, salvate migliaia di vite” Trump ha anche difeso il divieto d'aborto, accusando i "radicali" di voler "uccidere il bambino in grembo al nono mese, all'ottavo, al settimo, o anche dopo che è nato". L'ex presidente si è preso il merito di aver messo fine al diritto all'aborto, dopo cinquant'anni, grazie alla Corte Suprema a maggioranza conservatrice, in cui ci sono tre giudici nominati da lui. "Sono orgoglioso - ha aggiunto - di averlo fatto e onorato di aver salvato migliaia di vite". Questo passaggio è stato accolto dall'applauso della platea, presente al faccia faccia organizzato da Cnn. Il tycoon ha poi detto che sarebbe disposto a trattare per "trovare una soluzione che vada bene a tutti", ma ha ribadito che sono i "radicali a voler uccidere il bambino al nono mese".

“Sono le persone che premono il grilletto” “Il problema non sono le armi, ma le persone”, ha detto Trump su uno dei temi “caldi”, quello delle armi. "Dobbiamo affrontare la salute mentale", ha risposto l'ex presidente a un elettore, che gli chiedeva come avrebbe garantito il diritto a portare armi negli Stati Uniti. Trump ha fatto l'esempio del Brasile, dicendo che nonostante sia un Paese con una politica molto dura sulle armi, la violenza è diffusa.