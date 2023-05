Dalla Casa Bianca ai divi del rock, tutti gli omaggi alla Leonessa del Rythm 'n Blues

" Era un'icona, un'icona della musica che ha vissuto molti momenti incredibili nella sua carriera ", ha detto a sua volta l'addetta stampa della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. "E' molto triste sentire la notizia'' , ha aggiunto, spiegando: ''ero una grande fan di Tina Turner. Ed è una perdita enorme, una perdita enorme per la comunità che l'amava, sicuramente per l'industria musicale".

Da Diana Ross ad Angela Bassett, che ne aveva interpretato il ruolo in “What's love to do with it”, dalla Casa Bianca alla Nasa. Dopo l'annuncio della morte di Tina Turner, regina della musica soul, pop, R&B, è un coro dolente di omaggi e rionoscimenti.

La Bassett, che per il ruolo di Tina nel film del 1993 diretto da Brain Gibson era stata candidata agli Oscar, si è detta onorata di averla conosciuta: “Ci ha dato più di quel che potevamo chiederle, ci ha dato se stessa”. Secondo Viola Davis, la Turner è stata “iconica, bellissima, una sopravvissuta, brillante” è “il nostro primo simbolo di eccellenza”.

E anche Gloria Gaynor saluta “una leggenda iconica che ha aperto la strada a tante donne nella musica rock, sia nere che bianche”.

Tributi commossi arrivano da due dei Rolling Stones. Mick Jagger, che cantò in duetto con Tina durante il Live Aid del 1985, la definisce “una meravigliosa amica e una cantante di enorme talento, buffa, piena di calore e fonte di ispirazione. Mi ha aiutato tanto quando ero giovane”. E Ronnie Wood ricorda “una grande amica della nostra famiglia”.

"Ti sarò per sempre grato per avermi portato in tour con te, andare in studio insieme ed essere tuo amico. Grazie per essere l'ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo per aver detto la tua verità e averci dato il dono della tua voce. Le mie condoglianze a Erwin e alla famiglia di Tina. È solo amore... e questo è tutto". Così, sul suo canale Instagram, il cantautore canadese Bryan Adams ricorda Tina Turner.

Dopo la Casa Bianca, anche la Nasa rende omaggio alla cantante: “La migliore. la sua eredità vivrà per sempre tra le stelle”. L'immagine è quella di un firmamento ripreso dal telescopio Hubble, “le cui scintille ricordano gli abiti che lei indossava in scena”, spiega l'Agenzia spaziale americana su Twitter, in un messaggio che commuove sia i fan che gli appassionati di astronomia.