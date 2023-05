David di Donatello 68° edizione, David Speciale a Enrico Vanzina

gettyimages

Enrico Vanzina (26 marzo 1949), primogenito del regista e sceneggiatore Steno e di Maria Teresa Nati e fratello del regista e produttore Carlo Vanzina (13 marzo 1951 - 8 luglio 2018). In quarant'anni è stato autore di oltre 100 sceneggiature. La prima "Luna di miele in tre" del 1976, seguita nello stesso anno da "Febbre da cavallo", considerato il suo capolavoro. Insieme a Carlo scrive film come: "Sapore di mare", "Il pranzo della domenica", "Eccezzziunale... veramente", "Vacanze di Natale"...