David di Donatello, al Quirinale la presentazione della cerimonia. Segui la diretta

Al via al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Cerimonia di presentazione dei candidati ai premi "David di Donatello".

A condurre la 68ª edizione dei Premi David di Donatello, mercoledì 10 maggio, in prima serata su Rai 1 dalle ore 21:30, saranno Carlo Conti e Matilde Gioli con la regia di Maurizio Pagnussat. L'evento si svolgerà per la prima volta nei Cinecittà@Lumina, complesso di studi gestiti da Cinecittà. Nel corso della cerimonia saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali. Il David alla Carriera 2023 andrà a Marina Cicogna, che ha prodotto alcuni tra i più importanti film della storia del cinema italiano e internazionale. Due, invece, i David Speciali: a Isabella Rossellini, una delle più note e apprezzate attrici italiane nel mondo, e a Enrico Vanzina, tra gli autori cinematografici più amati dal pubblico italiano, specialmente in coppia con il compianto fratello Carlo.

Tra gli ospiti della serata, l'attore e regista statunitense Matt Dillon, che sarà al prossimo Festival di Cannes fra i protagonisti di Asteroid City di Wes Anderson e i cantanti Matteo Bocelli e Noemi.

La 68esima edizione della manifestazione si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo del MiC Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e audiovisivo, d'intesa con Agis e Anica, con la partecipazione, in qualità di Soci Fondatori Sostenitori, di Siae e Nuovo Imaie.