David di Donatello, Mattarella: "Questa giornata è la festa del cinema italiano e la sua vetrina"

Nonostante il luogo istituzionale, la conduzione di Geppi Cucciari ha regalato anche momenti di ilarità, come quello in cui si è rivolta al presidente Mattarella ricordandogli che la “stupenda magione” che ospitava la cerimonia sarà libera fra 5 anni e che lo attendono, dunque, ancora 5 anni di mandato.

L'intervento del presidente Mattarella

“Saluto tutti voi, candidati ai Premi David di Donatello, e tramite voi quanti partecipano alla vita, alla creatività, allo sviluppo del nostro cinema”.

Queste le prime parole del presidente Sergio Mattarella alla cerimonia di presentazione di tutti i candidati nelle varie sezioni che stasera si contenderanno l'ambitissimo riconoscimento voluto dal critico cinematografico Gian Luigi Rondi 68 anni fa.

Proprio a lui il Capo dello Stato ha rivolto parole di riconoscenza: "Lo ricordiamo mentre portiamo avanti il testimone che ci ha lasciato. Il cinema è immaginazione e storia, emozione e cultura. E' anche svago, sogno, libertà".

Un momento di ricordo anche per Gina Lollobrigida.

"Mentre celebriamo la bellezza delle opere, degli autori, delle interpretazioni - che la giuria del David ha selezionato per quest'anno - ha proseguito Mattarella- ricordiamo, coloro che ci hanno lasciati di recente: Gina Lollobrigida che ricordo qui qualche anno addietro e le altre grandi figure che ci hanno lasciato, protagonisti del cinema italiano, hanno onorato il cinema e desidero aggiungere il mio ricordo personale e la riconoscenza dell'Italia", ha detto il presidente della Repubblica.

I film dei David fanno parte della storia italiana

"I David -ha proseguito- ci aiutano a tracciare e scandire il percorso, ad avere la percezione del cammino compiuto, dei valori in campo, di questo patrimonio di arte e cultura che fa pienamente parte della storia italiana. Il cinema è un testimone che passa di mano in mano. Alla prima edizione del David, nel 1956, venne premiato Vittorio de Sica. Luchino Visconti. cinquant'anni or sono - era il 1973 - arrivò nelle sale "Amarcord" di Federico Fellini, poi vincitore dell'Oscar.

Mattarella ha poi ricordato come il cinema si sia ripreso velocemente dopo la pandemia e come rappresenti una parte fondamentale dell'indotto economico del nostro Paese, anche grazie alle nuove piattaforme: "La molteplicità delle piattaforme hanno aperto strade nuove, che le professionalità del cinema sono riuscite a utilizzare con grande risultati".

Mattarella: “Il Pnrr è una sfida che va superata come Paese”

C'è spazio anche per il Pnrr nel discorso del Capo dello Stato alla presentazione dei David di Donatello.

"Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha capitoli rilevanti che interessano il cinema e la cultura - ha affermato il presidente della Repubblica -.E' una opportunità storica quella che abbiamo davanti, una sfida che dobbiamo superare come Paese. La condizione per riuscire a ottenere i risultati migliori dai progetti messi in campo è la capacità di tutti gli operatori, delle istituzioni pubbliche, delle imprese, degli artisti come di ogni categoria di lavoratori del cinema, di dialogare proficuamente e trovare intese e convergenze".

La promessa di impegno nel supportare l'industria cinematografica arriva dal ministro della Cultura Sangiuliano.

"Il Ministero della Cultura vuole continuare ad accompagnare l'intero settore nel suo percorso di crescita, concentrandosi in particolare su quei segmenti come le sale cinematografiche che stanno completando il recupero dei danni prodotti dalla pandemia", ha detto Sangiuliano, durante la cerimonia.

"Il primo decreto che ho firmato come ministro - ha ricordato Sangiuliano - è stato la previsione di un contributo corrisposto dal Ministero agli esercenti cinematografici di tre euro per ciascun biglietto staccato per film italiani ed europei nel periodo tra il 16 giugno e il 16 settembre. Inoltre per il periodo estivo sarà previsto un incentivo alla distribuzione ulteriormente potenziato".

L'emozione dei candidati

Felicità, emozione e un po' di commozione tra i candidati presenti. “Sono molto felice, è un vero e proprio esordio e c'è la felicità delle prime volte, non me l'aspettavo c'erano tanti registi e tante registe bravissimi” le parole di Jasmine Trinca, candidata alla 68esima edizione dei David di Donatello per la prima volta non da attrice, ma nella categoria "regista esordiente" per il suo film "Marcel!".

“Abbiamo salutato il presidente Sergio Mattarella, questo è già un sogno e una grande occasione. È una nomination bellissima e inaspettata, ringraziamo il regista Roberto Andò per l'occasione che ci ha dato”, le parole di Salvo Ficarra, che concorre come co-protagonista del film “La Stranezza”.

Non trattiene l'emozione Diodato, dopo aver partecipato alla cerimonia di presentazione dei candidati al premio David di Donatello al Quirinale.

"Molto emozionante e bello poter partecipare a feste così importanti", ha detto ai giornalisti il cantante candidato per la miglior canzone con "Se mi vuoi", dal film "Diabolik - Ginko all'attacco!".