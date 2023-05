Debutto al Foro Italico, Sinner strapazza Kokkinakis, due set che non lasciano scampo 6-1 6-4

Gli Internazionali d'Italia 2023 entrano nel vivo: oggi il debutto di Jannik Sinner sul Centrale del Foro Italico contro Thanasi Kokkinakis. Jannik non delude le aspettative con un garnde esordio, l'azzurro strapazza in un'ora e 18 minuti l'australiano Kokkinakis con il punteggio di 6-1, 6-4. L'altoatesino, in campo alle 11, domina il primo set. 6-1 senza perdere un punto sui suoi turni di servizio.Jannik è entrato in campo con il solito piglio, ha solo concesso un piccolo sorriso ai tifosi. L'azzurro sembra in totale controllo contro l'australiano che è in completa balia dell'avversario. Il servizio funziona bene, l'azzurro nel primo set non concede nulla grazie alle prime palle, alla fine del match l'italiano concederà solamente cinque punti: 24 punti a 7 nel primo set, chiuso 6-1 in scioltezza.

Il secondo set è molto più equilibrato soprattutto per merito di Kokkinakis che contro il numero 8 del mondo non ha nulla da perdere, Sinner comunque si attesta sul suo livello tecnico; Jannik perde due punti al servizio nel primo game del secondo set, e non strappa la battuta all'australiano. Comunque poco più di un allenamento per Sinner, la terra rossa non è proprio la superficie prediletta dell'australiano. Nel secondo set Jannik perde due punti al servizio nel primo game, come detto più equilibrato e non strappa la battuta all'australiano. Il il break arriva comunque e Jannik dopo un match point fallito sul 5-3 chiude 6-4.

Il tennista azzurro incontrerà nel prossimo match, valido per il terzo turno, il vincente tra l'argentino Sebastian Baez e il russo Alexander Shevchenko.