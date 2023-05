Decreto Lavoro, Calderone: "Non c'è alcun aumento della precarietà"

Le norme del decreto Lavoro sui contratti a termine approvato ieri non comportano rischi di precarizzazione: lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervistata da Radio 24 spiegando che è un intervento "che elimina le causali di difficile applicazione e che potevano generare contenzioso". Il decreto, spiega, "affida alla contrattazione collettiva la definizione delle causali. Poi c'è una clausola per cui laddove non c'è una previsione da parte del contratto si dà alle parti la possibilità di prorogare per una finestra temporale limitata con un richiamo alle ragioni tecnico produttive". Calderone ha sottolineato che i numeri del contratto a termine ci dicono che la questione delle causali riguarda il 2,5% dei contratti a termine. "Il 97% - dice - durano meno di 12mesi. Il cambiamento riguarda meno del 3% dei contratti, per i primi 12 mesi non ci sono causali".

Infine Calderone ha sottolineato che per i patti individuali la scadenza è al 30 aprile 2024 "per dare tempo alla contrattazione collettiva di poter normare l'aspetto delle causali. Non è un tema che impensierisce. C'è un dinamismo, vanno rinnovati i contratti, credo sia uno strumento per incentivare una nuova stagione di accordi". E osserva: "Vorrei avere strumenti di facile applicazione. Dove c'è una necessità temporanea per motivi organizzativi e produttivi è giusto che le aziende possano fare contratti a termine".

Sul taglio del cuneo fiscale Calderone precisa: "Siamo partiti con la manovra di bilancio in cui abbiamo riconfermati i due punti che c'erano fino al 31 dicembre dell'anno scorso, poi abbiamo aggiunto un ulteriore altro punto per redditi più bassi. Oggi con tutte le risorse a disposizione siamo tornati su un tema che è quello di restituire alle famiglie e ai lavoratori una parte di quella che è la contribuzione che mensilmente devono versare".

E sottolinea: "Il taglio a cui siamo arrivati è un taglio importante perché fa sì che per chi ha redditi fino a 25mila euro c'è una riduzione del 70% dei prelievi contributivi e per chi ha 35mila euro invece il 60%. Certo l'impegno è quello di lavorare per creare le condizioni per rendere strutturale questo intervento che in questo momento bisogna dire che era necessario e che i risparmi sono stati messi a favore delle famiglie", ha precisato Calderone.

A proposito del fatto che la norma possa diventare strutturale ha aggiunto: "Ci deve essere una situazione che lo consente, si deve agire con prudenza. Il governo ha dimostrato proprio questo, attenzione ai conti e agli equilibri che fanno sì che ci sia la possibilità di utilizzare i risparmi".

L'obiettivo "è arrivare in legislatura a una riduzione del costo del lavoro e quindi taglio del cuneo fiscale e contributivo che possa essere strutturale lato azienda e lato lavoratore".