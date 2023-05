Der Spiegel: sull'attentato al Nord Stream nuove tracce portano all'Ucraina

Nelle indagini sull'attentato ai gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico dello scorso settembre aumentano le tracce che portano all'Ucraina. Lo scrive il settimanale Der Spiegel, che già a marzo aveva riferito che gli inquirenti tedeschi stavano concentrandosi su uno yacht a noleggio, l'Andromeda, sulla quale i sabotatori avrebbero trasportato gli esplosivi. La novità riguarda i metadati di una e-mail inviata al momento del noleggio dell'imbarcazione, che appunto porterebbero in Ucraina.

Gli investigatori, coordinati dal procuratore generale federale Peter Frank, sarebbero certi che l'Andromeda sia stato utilizzato per l'attacco. Sarebbe stato noleggiato avvalendosi di documenti di identità falsi e avrebbe lasciato il porto di Rostock-Warnemünde all'inizio di settembre 2022 per rientrarvi dopo l'attentato. Nel noleggio sarebbe “coinvolta”, aggiunge Der Spiegel, una società polacca di proprietà ucraina.

Nella cabina dell'Andromeda sono stati trovati i resti di un esplosivo sottomarino, l'ottogene, più leggero e trasportabile del tritolo, che invece avrebbe richiesto navi più robuste o sottomarini per essere portato sul luogo dell'attentato in quantità sufficiente. A posizionare l'ottogene sul fondale del Baltico sarebbero stati sommozzatori esperti.

Non ci sono elementi per capire se ad agire sia stato un commando indipendente o se ci sia un coinvolgimento dei servizi o del governo di Kiev. La procura federale tedesca non ha voluto rispondere alle domande dello Spiegel, spiegando che le indagini sono ancora in corso. Nelle scorse settimane il New York Times aveva riferito che anche l'intelligence statunitense era orientata a riconoscere la matrice ucraina dell'attentato.