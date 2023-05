Vasto incendio all'interno di un magazzino provoca una colonna di fumo densa, non ci sono feriti

Un vasto incendio è divampato all'interno di un magazzino dell'ex negozio Obi collegato alcentro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, nel Bresciano. Non si registrano feriti anche perché la struttura è vuota e sono in corso lavori. Fumo denso e scuro è visibile da chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere le fiamme ed evitare che il rogo si propaghi anche ai vicini uffici che ospitano le specialità di Asst Garda e un Poliambulatorio privato, oltre ad un negozio di elettrodomestici. La regione Lombardia, su invito dell’assessore all’Ambiente Giorgio Maione, ha inviato immediatamente sul posto i tecnici di Arpa per monitorare eventuali pericoli di inquinamento dell’aria che, per ora, sembrano non esserci. Tutto mentre la procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica del rogo.

Anche da Trento è partito un mezzo speciale dei Vigili del Fuoco e un'autobotte per lo spegnimento di incendi industriali con due operatori.