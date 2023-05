Berlino, 'Dialogo sul clima di Petersberg', la Germania spinge verso l'energia rinnovabile

Si sta svolgendo a Berlino il “Dialogo sul clima di Petersberg”, una due giorni di approfondimento sul tema della crisi climatica, l'incontro ospitato annualmente dal governo tedesco con l'obiettivo di rafforzare la fiducia sia nei negoziati multilaterali che tra stati.

Parlando all'inizio dell'incontro iniziato oggi, 2 maggio, a cui stanno partecipando dozzine di importanti rappresentanti per il clima, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha osservato che il mondo ha bisogno di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi. "Non facciamo abbastanza" e "siamo troppo lenti" contro la crisi climatica e lo dimostrano le recenti temperature record in Nord Africa e in Spagna, con i 38,8 gradi di Cordoba "che non erano mai esistiti" ad aprile, ha detto oggi la ministra tedesca.

Per Annalena Baerbock l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale sotto agli 1,5 gradi centigradi rispetto all'epoca preindustriale è ancora possibile e necessario, l'uso delle rinnovabili dev'essere triplicato su scala globale e quest'anno dovrebbe esserci infine un fondo da 100 miliardi di euro perché anche i Paesi più fragili possano reagire alla crisi.

Il Dialogo porta insieme rappresentanti di più di 40 Paesi, tra cui grandi Stati industriali e Stati molto piccoli particolarmente colpiti dai cambiamenti climatici, ha sottolineato Baerbock, e deve costruire "partnership concrete anche oltre le frontiere geopolitiche".

Il Dialogo di Petersberg si svolge in previsione della Conferenza mondiale sul clima Cop28, che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 10 dicembre.